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13.07.2020  15:20   

Похолодание, ливень и шквалы: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 14 июля

На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью сильный дождь. Днем небольшой, местами умеренный кратковременный дождь. Грозы, местами шквалы и порывы 15-20 м/с, местами град.


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Утром пасмурно, вероятность осадков 92%. Температура воздуха +19°...+18°C (ощущается как +18°C). Ветер западный, 5 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 91%. Температура воздуха +21°...+23°C (ощущается как +22°C). Ветер западный, 6 м/с. Влажность воздуха 82%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 81%. Температура воздуха +19°...+16°C (ощущается как +19°C). Ветер западный, 6 м/с. Влажность воздуха 80%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 10%. Космическая погода будет сопровождаться незначительными возмущениями магнитосферы, однако магнитных бурь синоптики не обещают. Метеозависимым людям следует быть внимательными к собственному самочувствию после обеда.

Народные приметы. На вечернем небе серп луны хоть немного красный – к ветрам, а если у него края затупленные – к ливням.

В прежние времена заметили, хорошая погода 14 июля обещает хорошую погоду 14 ноября, а если будет плохая погода в этот день, то и 14 ноября ничего хорошего не жди.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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