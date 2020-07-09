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09.07.2020  15:47   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 10 июля

В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков


Фото: Василий Голосный

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +14°...+19°C (ощущается как +16°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 85%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.

Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +22°...+25°C (ощущается как +26°C). Ветер северный, 3 м/с. Влажность воздуха 58%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.

Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +25°...+19°C (ощущается как +26°C). Ветер северный, 3 м/с. Влажность воздуха 43%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 5%.  Магнитосфера находится в стабильном спокойном состоянии. В течение суток будут заметны лишь небольшие возмущения геомагнитного поля, которые никак не повлияют на здоровье метеочувствительных людей.

Народные приметы. Если в этот день идет дождь, то мокрая погода продержится еще 7 недель.

Если же ясно и солнечно, то последующие 7 недель дождя не будет.

Кучерявые облака плывут с севера – к засухе, а с запада – к ненастью.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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