09.07.2020 15:47

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 10 июля

В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков



Фото: Василий Голосный

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +14°...+19°C (ощущается как +16°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 85%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.



Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +22°...+25°C (ощущается как +26°C). Ветер северный, 3 м/с. Влажность воздуха 58%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +25°...+19°C (ощущается как +26°C). Ветер северный, 3 м/с. Влажность воздуха 43%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 5%. Магнитосфера находится в стабильном спокойном состоянии. В течение суток будут заметны лишь небольшие возмущения геомагнитного поля, которые никак не повлияют на здоровье метеочувствительных людей.



Народные приметы. Если в этот день идет дождь, то мокрая погода продержится еще 7 недель.



Если же ясно и солнечно, то последующие 7 недель дождя не будет.



Кучерявые облака плывут с севера – к засухе, а с запада – к ненастью.