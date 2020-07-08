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08.07.2020  15:27   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 9 июля

Ночью кратковременные дожди, местами значительные. Днем местами небольшой кратковременный дождь, грозы, местами град. По городу и местами по области шквал, 15-20 м/с.


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Утром малооблачно, вероятность осадков 10%. Температура воздуха +15°...+18°C (ощущается как +15°C). Ветер северо-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 85%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Днем малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +22°...+25°C (ощущается как +24°C). Ветер северо-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 64%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Вечером малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +24°...+20°C (ощущается как +23°C). Ветер северо-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 54%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 5%.  Магнитосфера находится в стабильном спокойном состоянии. В течение суток будут заметны лишь небольшие возмущения геомагнитного поля, которые никак не повлияют на здоровье метеочувствительных людей.

Народные приметы. Чтобы узнать погоду, в прежние времена следили за травой: если утром она сухая, к ночи следует ожидать дождя.

Если в этот день идет дождь, то такая погода установится до осени. Если ясно и тепло, то до конца лета небо будет безоблачным.

Если день жаркий, то в течение сорока дней продержится палящая засуха, прохлада придет лишь в сентябре.

Если 9 июля засушливый день - грибы появятся в лесу только к осени.

Если рассада хорошо впитывает влагу – ближайшие дни будут сухими. Если земля остается влажной, то скоро пойдут дожди.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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