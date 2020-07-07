Похолодание на 10 градусов, дождь, град, шквалы: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 8 июля

Середина недели будет облачной. Ночью небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Днем кратковременный дождь, местами сильный; гроза, шквал 15-20 м/с, местами град.
Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +22°...+26°C (ощущается как +24°C). Ветер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 742 мм рт.ст.
Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 61%. Температура воздуха +24°...+26°C (ощущается как +26°C). Ветер северо-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 77%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.
Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 81%. Температура воздуха +22°...+19°C (ощущается как +23°C). Ветер северо-западный, 7 м/с. Влажность воздуха 72%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 5%. Весь день будут происходить только незначительные геомагнитные возмущения, которые не повлияют на самочувствие людей.
Народные приметы. После 8 июля приходит настоящая летняя жара. Наши предки заметили, с этого дня следует ожидать еще сорок жарких дней.
Если идет дождь, то в этом году будет много меда.
Если идет дождь и ветер дует с севера, то вскоре погода наладится.
Если несколько дней дует восточный ветер, то он принесет с собой дожди.
Логические способности в этот день достигнут своего пика. Есть шанс неожиданно найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие!
Середина недели будет облачной. Ночью небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Днем кратковременный дождь, местами сильный; гроза, шквал 15-20 м/с, местами град.
Ивана Купала, также Иванов день – один из главных славянских языческих праздников, позднее приуроченный у Рождеству Иоанна Крестителя.
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