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07.07.2020  15:18   

Похолодание на 10 градусов, дождь, град, шквалы: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 8 июля

Середина недели будет облачной. Ночью небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Днем кратковременный дождь, местами сильный; гроза, шквал 15-20 м/с, местами град.


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Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +22°...+26°C (ощущается как +24°C). Ветер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 742 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 61%. Температура воздуха +24°...+26°C (ощущается как +26°C). Ветер северо-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 77%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 81%. Температура воздуха +22°...+19°C (ощущается как +23°C). Ветер северо-западный, 7 м/с. Влажность воздуха 72%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 5%. Весь день будут происходить только незначительные геомагнитные возмущения, которые не повлияют на самочувствие людей.

Народные приметы. После 8 июля приходит настоящая летняя жара. Наши предки заметили, с этого дня следует ожидать еще сорок жарких дней.

Если идет дождь, то в этом году будет много меда.

Если идет дождь и ветер дует с севера, то вскоре погода наладится.

Если несколько дней дует восточный ветер, то он принесет с собой дожди.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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