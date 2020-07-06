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06.07.2020  16:05   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 7 июля

В Харькове ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Ночью без существенных осадков. Днем местами на западе области кратковременный дождь, гроза, в городе без осадков.


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Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +23°...+29°C (ощущается как +29°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 61%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.

Днем малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +35°...+37°C (ощущается как +35°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 46%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.

Вечером малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +34°...+30°C (ощущается как +34°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 42%. Атмосферное давление 742 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Весь день будут происходить только незначительные геомагнитные возмущения, которые не повлияют на самочувствие людей, даже метеозависимых.

Народные приметы. В прежние времена говорили, если в этот день будет дождь, то через пять дней солнышко будет светить. Дождь на Ивана Купала считался благодатным.

Если в Иванову ночь небо звездное — будет много грибов.

Если утром выпала сильная роса — это предвещает хороший урожай огурцов.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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