Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 6 июля

В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +23°...+29°C (ощущается как +30°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 87%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.
Днем малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +35°...+36°C (ощущается как +34°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 66%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.
Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +35°...+29°C (ощущается как +29°C). Ветер северо-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 53%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитосфера будет находиться в спокойном состоянии, а космическая погода будет такой же благоприятной, как и в предыдущие 24 часа. Синоптики отмечают, что магнитных бурь опасаться не стоит.
Народные приметы. Чтобы узнать погоду на ближайшее будущее, наши предки в этот день следили за воронами: если они под тучи взвиваются - к ненастью.
Муравьи спешат спрятаться в норки – к скорому сильному ненастью с ветром и грозой.
В этот день на окна и на порог крестьяне клали крапиву, чтобы нечистая сила не проникла в дом.
Творчески подходите к любому вопросу – благодаря этому дела могут даваться вам неожиданно легко.
От 30 градусов и выше, солнечно и без осадков – выходные, по прогнозам синоптиков, будут жаркими.
По народному календарю сегодня Мефодий Перепелятник.
влажность:
давление:
ветер: