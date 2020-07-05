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05.07.2020  14:51   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 6 июля

В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.


// РЕДПОСТ

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +23°...+29°C (ощущается как +30°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 87%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Днем малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +35°...+36°C (ощущается как +34°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 66%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +35°...+29°C (ощущается как +29°C). Ветер северо-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 53%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитосфера будет находиться в спокойном состоянии, а космическая погода будет такой же благоприятной, как и в предыдущие 24 часа. Синоптики отмечают, что магнитных бурь опасаться не стоит.

Народные приметы. Чтобы узнать погоду на ближайшее будущее, наши предки в этот день следили за воронами: если они под тучи взвиваются - к ненастью.

Муравьи спешат спрятаться в норки – к скорому сильному ненастью с ветром и грозой.

В этот день на окна и на порог крестьяне клали крапиву, чтобы нечистая сила не проникла в дом.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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