03.07.2020 14:45

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные

От 30 градусов и выше, солнечно и без осадков – выходные, по прогнозам синоптиков, будут жаркими.



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В субботу, 4 июля, будет держаться преимущественно ясная погода. Ночью без осадков, днем местами по области небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19°...+21°С, днем +33°...+35°С (температура комфорта +34°С).



В воскресенье, 5 июля, порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня и небо в Харькове покроется тучами, которые продержатся до вечера. Без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18°...+23°С, днем +33°...+38°С (температура комфорта +35°С).



Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитосфера останется в спокойном, стабильном состоянии. Магнитные бури не прогнозируют. Поэтому метеозависимым людям можно не беспокоиться о негативном влиянии Солнца на их здоровье.