Главная В этот день Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 1 июля
30.06.2020  16:21   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 1 июля

Утренние облака быстро исчезнут, и начиная с середины дня будет держаться ясная погода. Ночью небольшой кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, гроза; местами град и шквал, 15-20 м/с.


// РЕДПОСТ

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 7%. Температура воздуха +20°...+23°C (ощущается как +20°C). Ветер северо-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.

Днем малооблачно, вероятность осадков 17%. Температура воздуха +25°...+30°C (ощущается как +28°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 74%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.

Вечером малооблачно, вероятность осадков 7%. Температура воздуха +27°...+22°C (ощущается как +28°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 59%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 5%. Не ожидается магнитных бурь. Весь день будут происходить лишь небольшие геомагнитные возмущения, которые не повлияют на самочувствие людей, даже метеозависимых.

Народные приметы. Наши предки в этот день наблюдали за травой: если утром она сухая - к ночи ожидай дождя.

Туман с утра – день будет жарким и солнечным.

Розовый закат вечером – на следующий день будет жарко.

Если на рог месяца можно ведро повесить — две недели будет сухая погода.

В давние времена 1 июля отмечался Ярилин день - день палящего солнца. По этому поводу организовывались народные гуляния.

На Ярилу ждали сверхъестественных явлений: солнце замедляло ход, а на земле образовывались особые «дыры», сквозь которые можно было посмотреть на другой край света, а то и на потусторонний мир. Для этого нужно было в полдень заплести в косу крепкие березовые ветки и взглянуть сквозь них с крутого берега реки. Верили, что таким образом можно увидеть близких, о которых давно не было вестей.

Если девушка в Ярилин день умоется утренней росой – весь год от парней отбою не будет.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.06 Общество У Харкові вшанували пам'ять Івана Корінька 30.06 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 30 июня 27.06 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 