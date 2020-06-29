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29.06.2020  13:34   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 26 июня

Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.


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Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +20°...+22°C (ощущается как +20°C). Ветер северо-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.

Днем ясно, вероятность осадков 4%. Температура воздуха +24°...+26°C (ощущается как +28°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 74%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.

Вечером ясно, вероятность осадков 6%. Температура воздуха +25°...+22°C (ощущается как +28°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 59%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитных бурь, которые могли бы повлиять на самочувствие метеозависимых людей, не ожидается.

Народные приметы. На рассвете душно – день будет ненастным.

Много осадков – к снежной зиме.

Наши предки в этот день прислушивались к деревьям: если сосна звенит, а дуб – стонет, значит бурю не миновать.

Если к девяти часам вечера не показываются кувшинки, значит скоро похолодает и погода ухудшится.

Яркая зарница предвещала хороший урожай, а вечерняя радуга — хорошую погоду. А вот багровый закат сулил сильный ветер и ненастье.

В ночном небе висит красный месяц – к дождю.

30 июня почитается память священномучеников Мануила и Исмаила. В прежние времена говорили: «На Мануила солнце застаивается (медлит в зените)». Эту народную примету подтверждают данные астрономов: действительно, к этому времени Земля сбавляет скорость движения вокруг Солнца.

В Мануйлов день запрещается давать в долг, иначе из жилища уйдет достаток. Особенно это касается огня, вместе с которым из дома выйдет вся жизнь.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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