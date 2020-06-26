26.06.2020 15:33

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные

Синоптики обещают возвращение жары, вероятность кратковременных дождей сохраняется.



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В субботу, 27 июня, ясная погода в Харькове будет наблюдаться на протяжении всего дня. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14°...+16°С, днем +29°...+31°С (температура комфорта +28°С).



В воскресенье, 28 июня, небо будет ясным, но вечером, возможно, погода сменится на облачную. Ночью без осадков. Днем местами кратковременный дождь, гроза, град, шквал 15-20 м/с. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14°...+19°С, днем +27°...+32°С (температура комфорта +29°С).



В понедельник 29 июня, утро и день будут облачными, и только вечер порадует нас ясным небом. Кратковременный дождь, местами гроза. Днем местами град, шквал 15-20 м/с. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14°...+19°С, днем +24°...+29°С (температура комфорта +29°С).



Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитосфера останется в спокойном, стабильном состоянии. Магнитные бури не прогнозируют. Поэтому метеозависимым людям можно не беспокоиться о негативном влиянии Солнца на их здоровье.