25.06.2020 15:52

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 26 июня

Весь день небо в Харькове будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.



Фото: Василий Голосный

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +16°...+23°C (ощущается как +18°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 79%. Атмосферное давление 759 мм рт.ст.



Днем малооблачно, вероятность осадков 35%. Температура воздуха +27°...+29°C (ощущается как +29°C). Ветер северный, 5 м/с. Влажность воздуха 66%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.



Вечером малооблачно, вероятность осадков 9%. Температура воздуха +26°...+22°C (ощущается как +28°C). Ветер северный, 5 м/с. Влажность воздуха 59%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитных бурь, которые могли бы повлиять на самочувствие метеозависимых людей, не ожидается.



Народные приметы. С этого дня лютуют мошкара, комары, оводы, слепни, мухи. «Мошкара толчется кругами - к хорошей погоде».



Наши предки вечером 26 июня следили за луной: если она в белом кругу, то будет дождь.