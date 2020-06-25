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25.06.2020  15:52   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 26 июня

Весь день небо в Харькове будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.


Фото: Василий Голосный

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +16°...+23°C (ощущается как +18°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 79%. Атмосферное давление 759 мм рт.ст.

Днем малооблачно, вероятность осадков 35%. Температура воздуха +27°...+29°C (ощущается как +29°C). Ветер северный, 5 м/с. Влажность воздуха 66%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Вечером малооблачно, вероятность осадков 9%. Температура воздуха +26°...+22°C (ощущается как +28°C). Ветер северный, 5 м/с. Влажность воздуха 59%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитных бурь, которые могли бы повлиять на самочувствие метеозависимых людей, не ожидается.

Народные приметы. С этого дня лютуют мошкара, комары, оводы, слепни, мухи. «Мошкара толчется кругами - к хорошей погоде».

Наши предки вечером 26 июня следили за луной: если она в белом кругу, то будет дождь.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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