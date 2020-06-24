24.06.2020 15:38

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 25 июня

Небо в Харькове будет ясным весь день, лишь к вечеру оно затянется облаками. Без осадков.



//joinfo.ua

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +17°...+20°C (ощущается как +20°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 87%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.



Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +24°...+27°C (ощущается как +25°C). Ветер северо-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 68%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.



Вечером малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +24°...+19°C (ощущается как +23°C). Ветер северо-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Специалисты сообщают о стабильности космической погоды и низкой солнечной активности. Вероятность возмущений магнитосферы остается очень низкой.



Народные приметы. Обильная роса – к богатому урожаю.



Во время дождя тучи белые – может пойти град.



Вечером туман и много росы – хорошая погода продлится долго.



Если день был ясным, «красным», то покос травы в этом году должен случиться успешным, «зеленым», если же шел дождь, то и покос будет мокрым, то есть по сырой погоде.



25 июня отмечается день памяти преподобных Петра Афонского и Онуфрия Великого. В народе этот день называли Петр Солнцеворотом: солнце укорачивает свой ход, дни становятся короче, а ночи – длиннее. «Солнцеворот вершит поворот», – говорили в народе и добавляли, что солнце поворачивается на зиму, а лето – на жару. И действительно, приближалась середина лета – самая жаркая пора: «Солнце греет – все добреет», «Что дождем перемочило, красно солнце пересушило», «Как солнышко пригреет – красна ягода поспеет».



В прежние времена принято было сеять в этот день до обеда какое-нибудь белое зерно, а после обеда – чёрное (гречку). Исполнение этого правила гарантировало удачу.