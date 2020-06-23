Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 24 июня

Пасмурная погода будет держаться в Харькове не весь день – вечером небо станет чистым и ясным. Местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
Утром переменная облачность, вероятность осадков 7%. Температура воздуха +18°...+20°C (ощущается как +20°C). Ветер северо-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.
Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 8%. Температура воздуха +23°...+25°C (ощущается как +23°C). Ветер северо-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 76%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.
Вечером ясно, вероятность осадков 3%. Температура воздуха +23°...+20°C (ощущается как +23°C). Ветер северо-восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 69%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. Прогноз продолжает радовать благоприятностью. Метеозависимым людям не стоит опасаться негативного влияния магнитных бурь.
Народные приметы. Солнечную погоду 24 июня предсказывал туман, который утром стелется по воде, и мокрица, которая остается раскрытой весь день.
Наши предки заметили, если во время восхода солнца стоит духота, то хорошей погоды не ждать.
Дождь предвещала чистая вода в водоемах и сильный запах травы и жимолости утром.
Солнце на рассвете бледное – к вечернему дождю.
24 июня отмечается день памяти апостолов Варфоломея и Варнавы. В прежние времена в этот день нельзя было рвать траву, поскольку люди верили, что по ней катается всякая нечистая сила.
На Варнаву-земляничника ходили в лес смотреть, не поспела ли земляника: если она была спелой и красной, значит этим летом можно было ожидать хороший урожай ягод.
Посвятите день творчеству, общению, прогулкам на природе, и яркие впечатления вам гарантированы.
Пасмурная погода будет держаться в Харькове не весь день – вечером небо станет чистым и ясным. Местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
Ежегодно 23 июня отмечается День государственной службы Украины.
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