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22.06.2020  15:19   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 23 июня

Ясная погода продержится совсем немного в утреннее время, а уже днем небо покроется облаками. Кратковременный дождь, гроза. Днем местами град, шквал 15-20 м/с.


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Утром ясно, вероятность осадков 3%. Температура воздуха +19°...+23°C (ощущается как +21°C). Ветер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Днем малооблачно, вероятность осадков 33%. Температура воздуха +26°...+29°C (ощущается как +27°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 76%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Вечером малооблачно, вероятность осадков 22%. Температура воздуха +26°...+22°C (ощущается как +24°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 64%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Прогноз продолжает радовать благоприятностью. Метеозависимым людям не стоит опасаться негативного влияния магнитных бурь.

Народные приметы. Погоду в этот день предсказывал дым от костра: если он поднимается столбом – к ясной погоде, стелется по земле – к ненастью.

Погода хорошая, а муравьев не видно – к ненастью.

Отсутствие дождя в этот день обещало засуху.

Во время грозы сначала плывут светлые, а потом темные тучи – к граду.

В лесу вечером теплее, чем в поле, значит будут погожие дни.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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