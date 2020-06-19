Главная В этот день Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные
19.06.2020  15:51   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные

Жара немного спадет, выходные будут облачными и временами ненастными: с дождями, грозами, а местами и градом.


// РЕДПОСТ

В субботу, 20 июня, на протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Местами небольшой кратковременный дождь. Гроза, местами град, шквал 15-20 м/с. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19°...+21°С, днем +30°...+32°С (температура комфорта +29°С).

В воскресенье, 21 июня, с утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью без существенных осадков. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15°...+20°С, днем +28°...+32°С (температура комфорта +29°С).

Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитосфера останется в спокойном, стабильном состоянии. Магнитные бури не прогнозируют. Поэтому метеозависимым людям можно не беспокоиться о негативном влиянии Солнца на их здоровье.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.06 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 22 июня 19.06 Общество В Індустріальному районі нагородили кращих медиків 19.06 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 19 июня
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 