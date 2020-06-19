19.06.2020 15:51

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные

Жара немного спадет, выходные будут облачными и временами ненастными: с дождями, грозами, а местами и градом.



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В субботу, 20 июня, на протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Местами небольшой кратковременный дождь. Гроза, местами град, шквал 15-20 м/с. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19°...+21°С, днем +30°...+32°С (температура комфорта +29°С).



В воскресенье, 21 июня, с утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью без существенных осадков. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15°...+20°С, днем +28°...+32°С (температура комфорта +29°С).



Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитосфера останется в спокойном, стабильном состоянии. Магнитные бури не прогнозируют. Поэтому метеозависимым людям можно не беспокоиться о негативном влиянии Солнца на их здоровье.