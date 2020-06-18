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18.06.2020  15:43   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 19 июня

В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью без осадков. Днем по городу и местами по области кратковременный дождь, местами гроза.


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Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +22°...+25°C (ощущается как +22°C). Ветер северо-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 81%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 20%. Температура воздуха +28°...+30°C (ощущается как +30°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 67%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 30%. Температура воздуха +28°...+22°C (ощущается как +28°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 63%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитосфера будет находиться в спокойном состоянии, а космическая погода, наконец, стабилизируется. Синоптики отмечают, что магнитных бурь опасаться не стоит.

Народные приметы. Наши предки в этот день понаблюдали за насекомыми: если жуки летают вечером, можно расчитывать на хорошую погоду.

Ветер дует с востока – летний сезон будет дождливым.

Резко похолодало – погода к лучшему переменится.

Полевой вьюнок раскрыл цветки в ненастный день – погода улучшится.

С зари в поле жаворонка не слышно – скоро будет ненастье.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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