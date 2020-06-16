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16.06.2020  16:16   

Грозовые тучи бродят вокруг Харькова: прогноз погоды и магнитных бурь на среду, 17 июня

Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Местами по области кратковременный дождь, гроза, шквалы до 15-24 м/с.


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Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +20°...+23°C (ощущается как +20°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 72%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 10%. Температура воздуха +30°...+32°C (ощущается как +29°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 67%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 15%. Температура воздуха +30°...+25°C (ощущается как +29°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 61%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 5%. Магнитных бурь не ожидается, но будут происходить незначительные геомагнитные колебания. Поэтому метеозависимым людям следует быть внимательными к самочувствию.

Народные приметы. На рассвете душно – день будет ненастным.

Северо-западный ветер – к непогоде.

Если идет дождь, значит он затянется на несколько дней.

Сильный цветочный запах в этот день предвещал дождь, ненастье обещали и прижавшиеся чешуйки на шишках и выползающие на дорожки жабы.

Наши предки следили за вечерней зарей: красная заря – к ветру; светлая и желтая – к дождю.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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