15.06.2020 15:13

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 16 июня

От появившихся до рассвета облаков уже к полудню не останется и следа, и до самого вечера будет держаться ясная погода. Без осадков.



// РЕДПОСТ

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +20°...+24°C (ощущается как +24°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 81%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст



Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +28°...+31°C (ощущается как +30°C). Ветер восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 63%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +30°...+25°C (ощущается как +25°C). Ветер восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 60%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. В течение суток ожидается стабильная погода без геомагнитных возмущений. Метеозависимым людям беспокоиться о своем здоровье не стоит, так как в целом магнитное поле Земли обещает быть спокойным.



Народные приметы. Утренний туман по воде бежит – к ясному погожему дню.



Если в сон клонит, лошадь расфыркалась, воробьи или куры в пыли купаются, пес по земле катается – все это вместе и по отдельности говорит о скором дожде.



В народе этот день называли Лука Ветреник, поскольку ветер в этот день являлся главным персонажем.



Наши предки внимательно следили за направлением ветра: с северной стороны – будет день ясный; холодноватый ветер – может быть градовый дождь; с юга или запада – к ненастью; с юго-запада – ненастье надолго.



Более всего боялись северо-восточного ветра, который будто бы приносит с собой беспрерывные дожди, вредные при наливании ржи.