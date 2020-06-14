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14.06.2020  12:38   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 15 июня

Ночью небольшой кратковременный дождь. Днем местами небольшой кратковременный дождь. Местами гроза.


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Утром малооблачно, вероятность осадков 12%. Температура воздуха +21°...+25°C (ощущается как +17°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 77%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 31%. Температура воздуха +26°...+31°C (ощущается как +27°C). Ветер восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 67%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.

Вечером ясно, вероятность осадков 17%. Температура воздуха +28°...+25°C (ощущается как +28°C). Ветер восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 67%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. В течение суток ожидается стабильная погода без геомагнитных возмущений. Метеозависимым людям беспокоиться о своем здоровье не стоит, так как в целом магнитное поле Земли обещает быть спокойным.

Народные приметы. Погоду в этот день нашим предкам предсказывало солнце: если оно по вечеру не сядет в облако, то следующий день будет хороший; если сядет в облако, то ненастный или пасмурный.

Если ночью и утром тихая погода, значит еще несколько дней будет тепло и ясно.

Если в течение дня ветер усиливается, значит будет дождь.

Всю ночь слышны трели соловья – к ясной, тихой и теплой погоде.

Воробьи дерутся и резвятся – в ближайшее время будет хорошая погода.

Если до обеда было солнце – то первая половина июля будет сухая. Если в послеобеденное время начался дождь, то и в июле после середины месяца пойдут дожди.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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