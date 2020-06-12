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12.06.2020  15:54   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные

Синоптики обещают неоднозначные выходные: со шквальным ветром, грозами и градом.


Фото: Василий Голосный

В субботу, 13 июня, утренние облака задержатся в Харькове до вечера, а потом должны рассеяться. Ночью без существенных осадков, местами гроза. Днем кратковременный дождь, гроза, местами град. Ветер восточный, 7-12 м/с, утром и днем ​​по городу и местами по области шквал 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +19°...+21°С, днем +32°...+34°С (температура комфорта +32°С).

Воскресенье, 14 июня, будет облачным - утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Кратковременный дождь, местами гроза. Днем местами град, шквал 15-20 м/с. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17°...+22°С, днем +26°...+31°С (температура комфорта +31°С).

Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитосфера останется в спокойном, стабильном состоянии. Магнитные бури не прогнозируют. Поэтому метеозависимым людям можно не беспокоиться о негативном влиянии Солнца на их здоровье.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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