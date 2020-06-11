11.06.2020 15:53

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 12 июня

Начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Харькове будет покрыто облаками. Без осадков.



// РЕДПОСТ

Утром переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +22°...+27°C (ощущается как +27°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 76%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст



Днем переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +32°...+34°C (ощущается как +32°C). Ветер восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.



Вечером переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +31°...+26°C (ощущается как +31°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 54%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. В течение суток ожидается стабильная погода без геомагнитных возмущений. Метеозависимым людям беспокоиться о своем здоровье не стоит, так как в целом магнитное поле Земли обещает быть спокойным.



Народные приметы. Если утром трава без росы – вечером будет дождь.



На рассвете и закате солнце чистое, бледно-розового или золотистого цвета, значит ближайшие дни будут погожими.



Примечали в этот день откуда дует ветер. Если он дул с юга, то осень будет теплая, если с запада, то дождливая, а если с севера, то холодная и ранняя.



Обильный цвет шиповника гарантирует суровую зиму.



Если пауки усиленно работают (ткут свои сети) — погода будет меняться.



В народе этот день считается змеиным. Солнце уже достаточно прогревало землю, и змеи выползали из зимних нор, спеша найти партнера. Убивать гадов, во множестве ползающих по лесам, было очень опасно. Считалось, что змеиные сородичи будут жестоко мстить любому, кто причинит им вред. А спасти от змеиного яда в этот праздник не сможет ни один знахарь. В народе говорили: «Не ходи в этот день в травы, не тревожь лесные чащи, не пытай судьбы».