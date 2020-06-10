10.06.2020 16:08

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 11 июня

В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.



// РЕДПОСТ

Утром малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +21°...+27°C (ощущается как +27°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 84%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст



Днем малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +30°...+33°C (ощущается как +33°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 65%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +31°...+26°C (ощущается как +30°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 55%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 2%. Солнечная активность находится в пределах нормы, космическая погода радует благоприятной стабильностью. Синоптики уверяют, что у людей, которые на себе чувствуют все прелести метеорологических изменений, нет повода беспокоиться о своем здоровье.



Народные приметы. В прежние времена в этот день наблюдали за воробьями: если они веселы, подвижны, драчливы - к хорошей погоде.



Люди в этот день старались придерживаться разных поверий. Например, когда зацветала рожь холстов белить было нельзя. Детям же запрещали скакать на досках — простейшем виде качелей. Говорили, что земля в это время «тяжела» и если по ней прыгать, то это нанесет ей вред. Вместо этого ребятня пела особые песни: «Солнце, солнце, блесни в оконце, дай овсу рост, чтобы до неба дорос. Матушка-рожь, встала бы стеной сплошь».