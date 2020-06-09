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09.06.2020  15:51   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 10 июня

Утро в Харькове будет ясным, во второй половине дня на небе появятся облака. Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза.


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Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +20°...+26°C (ощущается как +27°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 78%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст

Днем малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +30°...+32°C (ощущается как +33°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 62%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.

Вечером переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +30°...+26°C (ощущается как +30°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 54%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитных бурь не ожидается. Весь день будут происходить только незначительные геомагнитные колебания. Поэтому метеозависимым людям можно не беспокоиться о негативном влиянии солнечной энергии на их здоровье.

Народные приметы. Чем жарче этот день, тем холоднее будет декабрь.

Следили также за клевером: клевер сближает листочки – к ненастью.

Воздух над лесом синего цвета предвещает теплые дни.

В народе считается – если тихий, безветренный день, то урожай будет хороший.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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