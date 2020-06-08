Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 9 июня

В Харькове небо преимущественно будет ясным. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +19°...+20°C (ощущается как +21°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 88%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст
Днем малооблачно, вероятность осадков 15%. Температура воздуха +26°...+30°C (ощущается как +29°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.
Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +29°...+24°C (ощущается как +27°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 71%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитосфера останется в спокойном стабильном состоянии, а периодические слабые возмущения геомагнитного поля не спровоцируют магнитные бури.
Народные приметы. На восходе солнца очень душно – в ближайшее время будет дождь.
Если день ясный и появились дождевые черви – будет гроза.
Ночная роса долго не испаряется – к грозе.
Наблюдали за ветрами: если ветер дул с северо-запада (часто это место называли «гнилой угол»), то ожидали ухудшения погоды, а также сильных дождей. Восточный ветер в этот день предвещал простудные болезни у людей и скота.
Хорошее время, чтобы заняться рутинной работой. От важных разговоров сегодня лучше отказаться – найти взаимопонимание и компромисс будет нелегко.
Первая в этом году жара – до 33 градусов – начнется именно в эти удлиненные праздничные выходные.
Сегодня есть повод выразить свое отношение к природе, которую мы приспособили под себя.
влажность:
давление:
ветер: