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08.06.2020  11:54   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 9 июня

В Харькове небо преимущественно будет ясным. Ночью без осадков, днем ​​местами кратковременный дождь, гроза.


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Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +19°...+20°C (ощущается как +21°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 88%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст

Днем малооблачно, вероятность осадков 15%. Температура воздуха +26°...+30°C (ощущается как +29°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.

Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +29°...+24°C (ощущается как +27°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 71%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитосфера останется в спокойном стабильном состоянии, а периодические слабые возмущения геомагнитного поля не спровоцируют магнитные бури.

Народные приметы. На восходе солнца очень душно – в ближайшее время будет дождь.

Если день ясный и появились дождевые черви – будет гроза.

Ночная роса долго не испаряется – к грозе.

Наблюдали за ветрами: если ветер дул с северо-запада (часто это место называли «гнилой угол»), то ожидали ухудшения погоды, а также сильных дождей. Восточный ветер в этот день предвещал простудные болезни у людей и скота.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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