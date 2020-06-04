04.06.2020 15:58

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 5 июня

Облака уже с утра затянут небо, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Ночью без существенных осадков. Утром и днем кратковременный дождь, гроза, шквалы, местами град.



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Утром пасмурно, вероятность осадков 11%. Температура воздуха +12°...+17°C (ощущается как +17°C). Ветер южный, 5 м/с. Влажность воздуха 86%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст



Днем пасмурно, вероятность осадков 71%. Температура воздуха +17°...+20°C (ощущается как +17°C). Ветер южный, 7 м/с. Влажность воздуха 78%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 37%. Температура воздуха +20°...+19°C (ощущается как +20°C). Ветер южный, 6 м/с. Влажность воздуха 87%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитосфера останется в спокойном стабильном состоянии, а периодические слабые возмущения геомагнитного поля не спровоцируют магнитные бури.



Народные приметы. Если утром трава пахнет сильнее обычного - к дождю.



Если по земле до восхода солнца расползается туман, то нужно ожидать скорого ненастья.



Много мошек и комаров – к сухой и теплой погоде.



Посаженные в этот день огурцы хороши для консервирования и засолки.