Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 4 июня

Ночью кратковременный дождь. Днем по городу и местами по области кратковременный дождь. Грозы, местами град, шквал 15-20 м/с.
Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +11°...+14°C (ощущается как +12°C). Ветер северный, 2 м/с. Влажность воздуха 85%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст
Днем малооблачно, вероятность осадков 29%. Температура воздуха +17°...+19°C (ощущается как +20°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 66%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.
Вечером переменная облачность, вероятность осадков 33%. Температура воздуха +18°...+15°C (ощущается как +20°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 58%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 13%. В течение всего дня будет благоприятная космическая погода. Поэтому метеозависимым людям можно не беспокоиться о негативном влиянии солнечной энергии на их здоровье.
Народные приметы. Если ветер дует с севера – в ближайшие дни осадков не будет.
В этот день примечали, какая погода будет в декабре. Считалось, что если днём жара, то декабрь будет студеный, а вот если шел дождь, то говаривали, что декабрь дома по крыши заметет, знай снег лопатой откидывай.
Этот день в прежние времена считался соловьиным днем. Наши предки ходили слушать пение соловья, считали, что «хорошее утро с песен птиц начинается».
Если соловей поет всю ночь, то день погожий будет.
А если в этот день хорошо пахнет жимолостью - к дождю.
4 июня наши предки следили за насекомыми: если массово появлялись пауки и оводы - к урожаю огурцов.
На хороший урожай указывали и сильные росы.
День не склоняет к завязыванию долгосрочных, серьезных отношений, зато предоставляет вам массу возможностей для ни к чему не обязывающих знакомств, флирта и любовных игр.
Ночью кратковременный дождь. Днем по городу и местами по области кратковременный дождь. Грозы, местами град, шквал 15-20 м/с.
3 июня 2018 года впервые отмечался Всемирный день велосипеда.
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