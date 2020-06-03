03.06.2020 15:32

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 4 июня

Ночью кратковременный дождь. Днем по городу и местами по области кратковременный дождь. Грозы, местами град, шквал 15-20 м/с.



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Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +11°...+14°C (ощущается как +12°C). Ветер северный, 2 м/с. Влажность воздуха 85%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст



Днем малооблачно, вероятность осадков 29%. Температура воздуха +17°...+19°C (ощущается как +20°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 66%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.



Вечером переменная облачность, вероятность осадков 33%. Температура воздуха +18°...+15°C (ощущается как +20°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 58%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 13%. В течение всего дня будет благоприятная космическая погода. Поэтому метеозависимым людям можно не беспокоиться о негативном влиянии солнечной энергии на их здоровье.



Народные приметы. Если ветер дует с севера – в ближайшие дни осадков не будет.



В этот день примечали, какая погода будет в декабре. Считалось, что если днём жара, то декабрь будет студеный, а вот если шел дождь, то говаривали, что декабрь дома по крыши заметет, знай снег лопатой откидывай.



Этот день в прежние времена считался соловьиным днем. Наши предки ходили слушать пение соловья, считали, что «хорошее утро с песен птиц начинается».



Если соловей поет всю ночь, то день погожий будет.



А если в этот день хорошо пахнет жимолостью - к дождю.



4 июня наши предки следили за насекомыми: если массово появлялись пауки и оводы - к урожаю огурцов.



На хороший урожай указывали и сильные росы.