29.05.2020 14:28

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные

Весна уходит из Харькова с дождями и прохладой.



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В субботу, 30 мая, облачная погода будет держаться до самого вечера. Ночью и утром сильный дождь, туман, видимость 200-500 м. Днем кратковременный дождь. Грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13°...+15°С, днем +19°...+21°С (температура комфорта +19°С).



В воскресенье, 31 мая, пасмурная погода будет держаться в Харькове не весь день - вечером небо станет чистым и ясным. Ночью небольшой дождь, днем дождь. Местами гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10°...+15°С, днем +17°...+22°С (температура комфорта +18°С).



Вероятность магнитных бурь: 1-5%. Несмотря на периодические амплитуды показателей солнечной активности, магнитосфера останется в спокойном, стабильном состоянии. Магнитные бури не прогнозируют.