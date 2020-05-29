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29.05.2020  14:28   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные

Весна уходит из Харькова с дождями и прохладой.


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В субботу, 30 мая, облачная погода будет держаться до самого вечера. Ночью и утром сильный дождь, туман, видимость 200-500 м. Днем кратковременный дождь. Грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13°...+15°С, днем +19°...+21°С (температура комфорта +19°С).

В воскресенье, 31 мая, пасмурная погода будет держаться в Харькове не весь день - вечером небо станет чистым и ясным.  Ночью небольшой дождь, днем дождь. Местами гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10°...+15°С, днем +17°...+22°С (температура комфорта +18°С).

Вероятность магнитных бурь: 1-5%. Несмотря на периодические амплитуды показателей солнечной активности, магнитосфера останется в спокойном, стабильном состоянии. Магнитные бури не прогнозируют.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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