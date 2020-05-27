Главная В этот день Погода Грозы и штормовой ветер идут в Харьков: прогноз погоды на 28 мая
27.05.2020  15:52   

Грозы и штормовой ветер идут в Харьков: прогноз погоды на 28 мая

Синоптики обещают пасмурный, но теплый четверг. Утром и днем грозы, шквалы 15-20 м/с, град. Кратковременные дожди, местами по области значительные.


// Facebook

Утром пасмурно, вероятность осадков 91%. Температура воздуха +12°...+13°C (ощущается как +13°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст

Днем пасмурно, вероятность осадков 76%. Температура воздуха +17°...+22°C (ощущается как +22°C). Ветер восточный, 8 м/с. Влажность воздуха 85%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 66%. Температура воздуха +21°...+19°C (ощущается как +22°C). Ветер восточный, 8 м/с. Влажность воздуха 74%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитосфера пребывает в спокойном, стабильном состоянии, не провоцируя геомагнитное поле на происхождение магнитных бурь.

Народные приметы. 28 мая отмечается день памяти Пахомия Великого, который имел дар чудотворца и исцеления от болезней. В народе это день называли Пахомием теплым, или Пахомом Бокогреем: «Пришел Пахом - запахло теплом».

Как правило, этот день всегда бывал теплым и указывал на то, что наступающее лето тоже будет теплым.

Насыщенный красный небосвод на восходе предвещает жаркое лето с частыми пожарами.

Дождь и восточный ветер говорят о том, что непогода скоро прекратится.

В небе после дождя видна радуга – ненастье больше не вернется.

Тэги:  погода, прогноз погоды, дождь, град, ветер
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.06 Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 1 июня 27.05 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 27 мая 26.05 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 26 мая
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 