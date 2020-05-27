27.05.2020 15:52

Грозы и штормовой ветер идут в Харьков: прогноз погоды на 28 мая

Синоптики обещают пасмурный, но теплый четверг. Утром и днем грозы, шквалы 15-20 м/с, град. Кратковременные дожди, местами по области значительные.



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Утром пасмурно, вероятность осадков 91%. Температура воздуха +12°...+13°C (ощущается как +13°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст



Днем пасмурно, вероятность осадков 76%. Температура воздуха +17°...+22°C (ощущается как +22°C). Ветер восточный, 8 м/с. Влажность воздуха 85%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 66%. Температура воздуха +21°...+19°C (ощущается как +22°C). Ветер восточный, 8 м/с. Влажность воздуха 74%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитосфера пребывает в спокойном, стабильном состоянии, не провоцируя геомагнитное поле на происхождение магнитных бурь.



Народные приметы. 28 мая отмечается день памяти Пахомия Великого, который имел дар чудотворца и исцеления от болезней. В народе это день называли Пахомием теплым, или Пахомом Бокогреем: «Пришел Пахом - запахло теплом».



Как правило, этот день всегда бывал теплым и указывал на то, что наступающее лето тоже будет теплым.



Насыщенный красный небосвод на восходе предвещает жаркое лето с частыми пожарами.



Дождь и восточный ветер говорят о том, что непогода скоро прекратится.



В небе после дождя видна радуга – ненастье больше не вернется.