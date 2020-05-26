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26.05.2020  14:19   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 27 мая

Облачная погода будет держаться до самого вечера. Ночью без существенных осадков; местами по области туман, видимость 200-500 м. Днем небольшой кратковременный дождь, местами гроза.


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Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 22%. Температура воздуха +10°...+14°C (ощущается как +10°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 95%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 42%. Температура воздуха +17°...+20°C (ощущается как +19°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 82%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 26%. Температура воздуха +20°...+17°C (ощущается как +19°C). Ветер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 69%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Прогнозируется благоприятная космическая погода. Магнитные бури сегодня не произойдут.

Народные приметы. 27 мая почитается память святого мученика Исидора. В прежние времена этого дня ожидали, как окончания всяких холодов: «На Сидора отойдут все сиверы (холода)».

Если день все же был холодным, то следовало ожидать такого же лета: «На Сидора сиверко (северный ветер), и все лето таково».

Стрижи и ласточки появляются стайками – холодов больше не будет.

Установившийся с утра туман сулит изобилие ягодно-плодовых культур.

Холодный и ветреный день предвещает плохой урожай огурцов.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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