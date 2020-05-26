Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 26 мая

Синоптики обещают дождь. Во второй половине дня осадки усилятся и не прекратятся до самого вечера.
Утром пасмурно, вероятность осадков 98%. Температура воздуха +10°...+12°C (ощущается как +11°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 86%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст
Днем пасмурно, вероятность осадков 98%. Температура воздуха +12°...+15°C (ощущается как +13°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 86%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 63%. Температура воздуха +16°...+13°C (ощущается как +12°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитных бурь не ожидается. В течение всего дня будет благоприятная космическая погода. Поэтому метеозависимым людям можно не беспокоиться о негативном влиянии солнечной энергии на их здоровье.
Народные приметы. Мало комаров – май без дождей пройдет.
Много комаров – к хорошей погоде.
Тучи комаров – будет много овса и травы.
Если в этот день ласточки и стрижи летают по небу в большом количестве – скоро наступят теплые дни и можно начинать собирать лекарственные травы – они будут обладать целительной силой.
Гороскоп на понедельник, 25 мая 2020 года, советует некоторым знакам Зодиака полагаться на трезвое мышление, а также не сдаваться и верить в себя.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков. Сохранится высокая пожарная опасность
Профессиональный праздник филолога касается многих специалистов, включая преподавателей, литературоведов, корректоров, библиотекарей.
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