Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове 25 мая

Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков. Сохранится высокая пожарная опасность
Bселенная готовит подарок для Льва и множество преград для Скорпиона. Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/lite/astrology/goroskop-na-24-maya-goroskop-na-segodnya-dlya-vseh-znakov-zodiaka-11008691.html
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков.
Праздник отмечается ежегодно 24 мая в память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.
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