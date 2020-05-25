Главная В этот день Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове 25 мая
25.05.2020  06:19   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове 25 мая

Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков. Сохранится высокая пожарная опасность


://facebook.com

Народный прогноз погоды

: В этот день почитается память святителя Епифания, архиепископа Кипрского. Епифаний известен как выдающийся церковный учитель и чудотворец. В старину приметили, если на Епифана утро в красном кафтане (красное небо во время восхода солнца), то и лето будет сухим, предвещавшим пожары.
Тэги:  погода, ветер, осадки, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
24.05 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове 24 мая 23.05 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове 23 мая 22.05 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове 22 мая
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 