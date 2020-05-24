24.05.2020 06:05

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове 24 мая

С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков.



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Народный прогноз погоды

: 24 мая отмечается день памяти святых равноапостольных Мефодия и его брата Кирилла, священномученика Мокия. День этот считается показателем погоды для всего лета. Если мокро, то и все лето будет мокрым, и наоборот. «Коль багряный восход, а днем дождь - лето мокрое и грозовое придет». Если поземный туман появлялся вечером и расходился до восхода Солнца, ждали ненастья.