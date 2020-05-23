Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове 23 мая

Народный прогноз погоды : День апостола Симона Зилота. В народе этот день назывался Семик. Почему такое название, неизвестно, но земля в этот день считалась именинницей. Работать в этот день на земле нельзя было, поскольку земля должна отдыхать. 23 мая ходили по лесам и полянам, собирая разные травы, которым приписывали особенную целебную силу. Наши предки заметили, что холодный день на Симона предвещает хороший урожай зерновых культур.