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23.05.2020  06:08   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове 23 мая

Ясной погодой нас этот день не порадует - в Харькове тучи закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера.


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Ночью и утром осадков не ожидается. Днем будет идти мелкий дождь, но ближе к вечеру он закончится.

за последние 130 лет 23 мая:

МАКС: 32.1° (2005)
МИН: 3.2° (1976)

Народный прогноз погоды

: День апостола Симона Зилота. В народе этот день назывался Семик. Почему такое название, неизвестно, но земля в этот день считалась именинницей. Работать в этот день на земле нельзя было, поскольку земля должна отдыхать. 23 мая ходили по лесам и полянам, собирая разные травы, которым приписывали особенную целебную силу. Наши предки заметили, что холодный день на Симона предвещает хороший урожай зерновых культур.

 

Тэги:  погода, ветер, осадки, харьков
 
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