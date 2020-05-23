Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове 23 мая

Ясной погодой нас этот день не порадует - в Харькове тучи закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера.
за последние 130 лет 23 мая:
МАКС: 32.1° (2005)
МИН: 3.2° (1976)
Сегодня вашим лучшим другом будете вы сами. Постарайтесь не злить себя, не раздражать без особой на то необходимости и не давайте себя в обиду.
Весь день в Харькове будет облачным. Местами будет идти дождь, который во второй половине дня должен ослабнуть. Ближе к вечеру он прекратится.
Ежегодно 20 мая в Украине отмечается День банковского работника.
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