17.05.2020 07:16

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове 17 мая

В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков.



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Народный прогноз погоды

: 17 мая почитается память мученицы Пелагии, девы Тарсийской. В прежние времена в этот день рубили дерево на выделку ложек.

Наши предки на Пелагею ждали сильного дождя, поскольку он приносит урожай чистый и обильный.

В это время зеленеет дуб, зацветают вишни, яблони, груши, ранние сорта калины, шиповника.