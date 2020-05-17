Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове 17 мая

В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков.
: 17 мая почитается память мученицы Пелагии, девы Тарсийской. В прежние времена в этот день рубили дерево на выделку ложек.
Наши предки на Пелагею ждали сильного дождя, поскольку он приносит урожай чистый и обильный.
В это время зеленеет дуб, зацветают вишни, яблони, груши, ранние сорта калины, шиповника.
Скорпионам и Водолеям рекомендуется составить план на будущее.
Весь день в Харькове будет облачным. Ночью начался дождь, но ближе к утру он закончился. Больше в этот день осадков не ожидается.
Вышивка считается оберегом от негатива, является символом красоты и крепкого здоровья, а также счастливой судьбы.
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