Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове 16 мая

Весь день в Харькове будет облачным. Ночью начался дождь, но ближе к утру он закончился. Больше в этот день осадков не ожидается.
: В этот день почитается память мучеников Тимофея и Мавры. В народе святую называли "Мавра - Зеленые Щи", прозванной так из-за молодой крапивы и щавеля, из которых варили пустые щи.
Еще ее называли "Маврой-Молочницей", так как у коров увеличивался удой.
"Когда на Мавру цветет черемуха — всегда холод живет". Наши предки считали, что цвет черемухи холод приносит.
Скорпионам и Водолеям рекомендуется составить план на будущее.
Весь день в Харькове будет облачным. Ночью начался дождь, но ближе к утру он закончился. Больше в этот день осадков не ожидается.
Вышивка считается оберегом от негатива, является символом красоты и крепкого здоровья, а также счастливой судьбы.
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