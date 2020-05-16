Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове 16 мая

16.05.2020 07:13

Весь день в Харькове будет облачным. Ночью начался дождь, но ближе к утру он закончился. Больше в этот день осадков не ожидается.

Народный прогноз погоды

: В этот день почитается память мучеников Тимофея и Мавры. В народе святую называли "Мавра - Зеленые Щи", прозванной так из-за молодой крапивы и щавеля, из которых варили пустые щи.

Еще ее называли "Маврой-Молочницей", так как у коров увеличивался удой.

"Когда на Мавру цветет черемуха — всегда холод живет". Наши предки считали, что цвет черемухи холод приносит.