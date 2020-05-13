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13.05.2020  07:29   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 13 мая

Внимание:штормовое предупреждение. Очень высокая пожарная опасность. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с


://city.kharkov.ua

В Харькове день и вечер будут ясными, придя на смену пасмурному утру. Ночью прошел мелкий дождь, но уже к утру он закончился. Вся остальная часть дня пройдет без осадков.

за последние 130 лет 13 мая:

МАКС29.6° (1958)
МИН-1.0° (1946)

Народный прогноз погоды

: 13 мая отмечается день памяти апостола Иакова Зеведеева. Наши предки следили за вечером и ночью на Якова: теплый вечер и звездная ночь пророчили грозное и теплое урожайное лето. На погожее лето указывал и ясный восход солнца.

Тэги:  погода, ветер, осадки, харьков
 
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