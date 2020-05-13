13.05.2020 07:29

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 13 мая

Внимание:штормовое предупреждение. Очень высокая пожарная опасность. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с



://city.kharkov.ua

В Харькове день и вечер будут ясными, придя на смену пасмурному утру. Ночью прошел мелкий дождь, но уже к утру он закончился. Вся остальная часть дня пройдет без осадков.

за последние 130 лет 13 мая:

МАКС: 29.6° (1958)

МИН: -1.0° (1946)

Народный прогноз погоды

: 13 мая отмечается день памяти апостола Иакова Зеведеева. Наши предки следили за вечером и ночью на Якова: теплый вечер и звездная ночь пророчили грозное и теплое урожайное лето. На погожее лето указывал и ясный восход солнца.