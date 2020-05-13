Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 13 мая

Внимание:штормовое предупреждение. Очень высокая пожарная опасность. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с
В Харькове день и вечер будут ясными, придя на смену пасмурному утру. Ночью прошел мелкий дождь, но уже к утру он закончился. Вся остальная часть дня пройдет без осадков.
за последние 130 лет 13 мая:
МАКС: 29.6° (1958)
МИН: -1.0° (1946)
: 13 мая отмечается день памяти апостола Иакова Зеведеева. Наши предки следили за вечером и ночью на Якова: теплый вечер и звездная ночь пророчили грозное и теплое урожайное лето. На погожее лето указывал и ясный восход солнца.
У Дев - начало интересного этапа, у Козерогов - неожиданное предложение
Внимание:штормовое предупреждение. Очень высокая пожарная опасность. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с
В этот день во Франции изобрели столовый нож, а наши предки определяли, каким будет лето.
влажность:
давление:
ветер: