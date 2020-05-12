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12.05.2020  06:15   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 12 мая

Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до позднего вечера. Днем местами небольшой кратковременный дождь.


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Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +13°...+18°C (ощущается как +14°C). Ветер юго-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 72%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 16%. Температура воздуха +22°...+24°C (ощущается как +23°C). Ветер юго-западный, 8 м/с. Влажность воздуха 61%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 49%. Температура воздуха +22°...+18°C (ощущается как +22°C). Ветер южный, 8 м/с. Влажность воздуха 58%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитосфера останется спокойной, потому магнитные бури сегодня не спровоцирует.

Народные приметы. Наши предки приметили, что ясный восход солнца в этот день обещает хорошее лето.

12 мая практиковался такой обычай: если в полдень выйти на дорогу и подставить лицо тёплому ветру, то «здоровья прибавится на целый год».

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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