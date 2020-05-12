Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 12 мая

Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до позднего вечера. Днем местами небольшой кратковременный дождь.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +13°...+18°C (ощущается как +14°C). Ветер юго-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 72%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст
Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 16%. Температура воздуха +22°...+24°C (ощущается как +23°C). Ветер юго-западный, 8 м/с. Влажность воздуха 61%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 49%. Температура воздуха +22°...+18°C (ощущается как +22°C). Ветер южный, 8 м/с. Влажность воздуха 58%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитосфера останется спокойной, потому магнитные бури сегодня не спровоцирует.
Народные приметы. Наши предки приметили, что ясный восход солнца в этот день обещает хорошее лето.
12 мая практиковался такой обычай: если в полдень выйти на дорогу и подставить лицо тёплому ветру, то «здоровья прибавится на целый год».
День обещает вам принести долгожданное спокойствие и тишину. Самое лучшее, что можно сделать в свободное время, это завалиться на диван с книгой, впрочем, и любые другие виды отдыха вполне подойдут.
Праздники начнутся небольшими локальными дождями. Позже синоптики обещают облачную, но сухую погоду.
Президент Украины в 2015 году подписал указ, которым объявил 8 мая национальным праздником - Днем памяти и примирения.
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