Погода на майские праздники: что ожидает харьковчан в выходные

Праздники начнутся небольшими локальными дождями. Позже синоптики обещают облачную, но сухую погоду.
В субботу, 9 мая, облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью местами небольшой дождь. Днем небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3°...+8°С; днем +12°...+17°С (температура комфорта +14°С).
В воскресенье, 10 мая, облаков на небе не будет только в предрассветные часы, а с утра и до самого вечера сохранится пасмурная погода. Без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3°...+8°С; днем +15°...+20°С (температура комфорта +16°С).
В понедельник, 11 мая, ясному утру придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6°...+11°С; днем +19°...+24°С (температура комфорта +21°С).
Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитосфера находится в спокойном, стабильном состоянии. Метеозависимым людям можно не беспокоиться.
День обещает вам принести долгожданное спокойствие и тишину. Самое лучшее, что можно сделать в свободное время, это завалиться на диван с книгой, впрочем, и любые другие виды отдыха вполне подойдут.
Праздники начнутся небольшими локальными дождями. Позже синоптики обещают облачную, но сухую погоду.
Президент Украины в 2015 году подписал указ, которым объявил 8 мая национальным праздником - Днем памяти и примирения.
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