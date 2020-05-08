08.05.2020 12:03

Погода на майские праздники: что ожидает харьковчан в выходные

Праздники начнутся небольшими локальными дождями. Позже синоптики обещают облачную, но сухую погоду.



// РЕДПОСТ

В субботу, 9 мая, облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью местами небольшой дождь. Днем небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3°...+8°С; днем +12°...+17°С (температура комфорта +14°С).



В воскресенье, 10 мая, облаков на небе не будет только в предрассветные часы, а с утра и до самого вечера сохранится пасмурная погода. Без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3°...+8°С; днем +15°...+20°С (температура комфорта +16°С).



В понедельник, 11 мая, ясному утру придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6°...+11°С; днем +19°...+24°С (температура комфорта +21°С).



Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитосфера находится в спокойном, стабильном состоянии. Метеозависимым людям можно не беспокоиться.