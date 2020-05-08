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08.05.2020  12:03   

Погода на майские праздники: что ожидает харьковчан в выходные

Праздники начнутся небольшими локальными дождями. Позже синоптики обещают облачную, но сухую погоду.


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В субботу, 9 мая, облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью местами небольшой дождь. Днем небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3°...+8°С; днем +12°...+17°С (температура комфорта +14°С).

В воскресенье, 10 мая, облаков на небе не будет только в предрассветные часы, а с утра и до самого вечера сохранится пасмурная погода. Без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3°...+8°С; днем +15°...+20°С (температура комфорта +16°С).

В понедельник, 11 мая, ясному утру придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6°...+11°С; днем +19°...+24°С (температура комфорта +21°С).

Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитосфера находится в спокойном, стабильном состоянии. Метеозависимым людям можно не беспокоиться.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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