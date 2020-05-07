07.05.2020 13:32

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 8 мая

На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью небольшой кратковременный дождь; с утра до вечера кратковременные дожди, местами гроза.



// РЕДПОСТ

Утром переменная облачность, вероятность осадков 25%. Температура воздуха +8°...+11°C (ощущается как +7°C). Ветер юго-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст



Днем переменная облачность, вероятность осадков 70%. Температура воздуха +12°...+15°C (ощущается как +15°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 78%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.



Вечером переменная облачность, вероятность осадков 74%. Температура воздуха +13°...+10°C (ощущается как +13°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 83%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитосфера останется спокойной, потому магнитные бури сегодня не спровоцирует.



Народные приметы. Весь день ясно и тепло – летом будет жарко.



Целый день идут кратковременные холодные дожди – будет мало меда.



Если слышно кукушку, значит холода ушли до осени.



Если в этот день на небе была радуга, по ней предсказывали погоду: низкая и пологая радуга сулила ненастную погоду, а крутая и высокая — хорошую.



8 мая считался сильным магическим днем. Он был хорош для гадания и удачен для колдовства. Знахари в этот день занимались семейной и любовной магией.



Хорошо было начинать новые дела. Также считалось, чтобы деньги потекли рекой, нужно было не отказывать себе ни в чем, купить любую понравившуюся вещь, не раздумывая. «Чем больше потратите - тем больше получите» - говорили в народе.



8 мая следовало остерегаться вмешиваться в чужие дела и чужую судьбу - иначе своя могла пойти наперекосяк. Влюбленным в этот день не рекомендовалось строить планы на будущее.