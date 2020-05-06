Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 7 мая

С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Небольшой кратковременный дождь, местами гроза.
Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 33%. Температура воздуха +12°...+9°C (ощущается как +7°C). Ветер южный, 3 м/с. Влажность воздуха 88%. Атмосферное давление 742 мм рт.ст
Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +14°...+18°C (ощущается как +18°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 69%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.
Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +16°...+13°C (ощущается как +16°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 54%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. Ожидается благоприятная космическая погода. В течение всего дня будут происходить лишь небольшие геомагнитные колебания.
Народные приметы. В старину с этого дня бывало еще 12 холодов.
Золотой закат говорит о том, что в ближайшие дни осадков не будет.
Если день выдался дождливым, то на земле лучше не работать и ничего не сажать, иначе будет много сорной травы.
В народе считалось, что к людям в этот день пристает маета и гнет к земле. Маетой называли такое состояние, когда человек не мог понять, где и что у него болит, был апатичным и грустным. Чтобы маета не приставала, утром все члены семьи обязательно выпивали по три глотка святой воды и ею же умывались.
Сегодня – день расслабления и истинных ценностей. Используйте его для того, чтобы укрепить отношения со своей второй половинкой и не забудьте уделить время детям.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Небольшой кратковременный дождь, местами гроза.
В 1995 году ввели в эксплуатацию участок третьей, Алексеевской, линии.
влажность:
давление:
ветер: