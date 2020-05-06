06.05.2020 15:31

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 7 мая

С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Небольшой кратковременный дождь, местами гроза.



// РЕДПОСТ

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 33%. Температура воздуха +12°...+9°C (ощущается как +7°C). Ветер южный, 3 м/с. Влажность воздуха 88%. Атмосферное давление 742 мм рт.ст



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +14°...+18°C (ощущается как +18°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 69%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +16°...+13°C (ощущается как +16°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 54%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Ожидается благоприятная космическая погода. В течение всего дня будут происходить лишь небольшие геомагнитные колебания.



Народные приметы. В старину с этого дня бывало еще 12 холодов.



Золотой закат говорит о том, что в ближайшие дни осадков не будет.



Если день выдался дождливым, то на земле лучше не работать и ничего не сажать, иначе будет много сорной травы.



В народе считалось, что к людям в этот день пристает маета и гнет к земле. Маетой называли такое состояние, когда человек не мог понять, где и что у него болит, был апатичным и грустным. Чтобы маета не приставала, утром все члены семьи обязательно выпивали по три глотка святой воды и ею же умывались.