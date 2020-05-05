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05.05.2020  15:35   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 6 мая

В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Днем местами значительные дожди, град и шквал, 15-20 м/с.


Фото: Василий Голосный

Утром переменная облачность, вероятность осадков 38%. Температура воздуха +12°...+14°C (ощущается как +14°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст

Днем переменная облачность, вероятность осадков 85%. Температура воздуха +14°...+18°C (ощущается как +18°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 79%. Атмосферное давление 742 мм рт.ст.

Вечером переменная облачность, вероятность осадков 55%. Температура воздуха +17°...+14°C (ощущается как +17°C). Ветер юго-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 65%. Атмосферное давление 742 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Ожидается благоприятная космическая погода. В течение всего дня будут происходить лишь небольшие геомагнитные колебания.

Народные приметы. День выдался теплым – лето будет ранним.

На березе листья крупные, значит, урожай будет хорошим и обильным.

В это время прилетают ласточки: «Ласточка прилетела, скоро гром загремит».

По народному календарю сегодня Егорий Вешний, который, по поверью, обладает волшебными ключами, которыми отмыкает весеннюю землю и выпускает росу, отчего начинается бурный рост трав: «Егорий землю отмыкает».

Если на Егория Вешнего идет ливень – будет много травы и, соответственно, сена.

Нельзя в этот день ссориться или громко эмоционально спорить о чем-либо – может ударить молния.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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