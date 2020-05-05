Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 6 мая

В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Днем местами значительные дожди, град и шквал, 15-20 м/с.
Утром переменная облачность, вероятность осадков 38%. Температура воздуха +12°...+14°C (ощущается как +14°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст
Днем переменная облачность, вероятность осадков 85%. Температура воздуха +14°...+18°C (ощущается как +18°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 79%. Атмосферное давление 742 мм рт.ст.
Вечером переменная облачность, вероятность осадков 55%. Температура воздуха +17°...+14°C (ощущается как +17°C). Ветер юго-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 65%. Атмосферное давление 742 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. Ожидается благоприятная космическая погода. В течение всего дня будут происходить лишь небольшие геомагнитные колебания.
Народные приметы. День выдался теплым – лето будет ранним.
На березе листья крупные, значит, урожай будет хорошим и обильным.
В это время прилетают ласточки: «Ласточка прилетела, скоро гром загремит».
По народному календарю сегодня Егорий Вешний, который, по поверью, обладает волшебными ключами, которыми отмыкает весеннюю землю и выпускает росу, отчего начинается бурный рост трав: «Егорий землю отмыкает».
Если на Егория Вешнего идет ливень – будет много травы и, соответственно, сена.
Нельзя в этот день ссориться или громко эмоционально спорить о чем-либо – может ударить молния.
В этот день может быть типично поведение, когда унылый будничный настрой вдруг сменяется горячим трудовым энтузиазмом или интересом к лицу противоположного пола.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Днем местами значительные дожди, град и шквал, 15-20 м/с.
5 мая мировое сообщество отмечает Международный день борьбы за права инвалидов и Международный день акушерки.
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