05.05.2020 15:35

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 6 мая

В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Днем местами значительные дожди, град и шквал, 15-20 м/с.



Фото: Василий Голосный

Утром переменная облачность, вероятность осадков 38%. Температура воздуха +12°...+14°C (ощущается как +14°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст



Днем переменная облачность, вероятность осадков 85%. Температура воздуха +14°...+18°C (ощущается как +18°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 79%. Атмосферное давление 742 мм рт.ст.



Вечером переменная облачность, вероятность осадков 55%. Температура воздуха +17°...+14°C (ощущается как +17°C). Ветер юго-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 65%. Атмосферное давление 742 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Ожидается благоприятная космическая погода. В течение всего дня будут происходить лишь небольшие геомагнитные колебания.



Народные приметы. День выдался теплым – лето будет ранним.



На березе листья крупные, значит, урожай будет хорошим и обильным.



В это время прилетают ласточки: «Ласточка прилетела, скоро гром загремит».



По народному календарю сегодня Егорий Вешний, который, по поверью, обладает волшебными ключами, которыми отмыкает весеннюю землю и выпускает росу, отчего начинается бурный рост трав: «Егорий землю отмыкает».



Если на Егория Вешнего идет ливень – будет много травы и, соответственно, сена.



Нельзя в этот день ссориться или громко эмоционально спорить о чем-либо – может ударить молния.