04.05.2020 15:52

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 5 мая

Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью небольшой дождь, местами гроза, слабый туман. Днем кратковременный дождь, гроза, местами град и шквал 15-20 м/с.



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Утром пасмурно, вероятность осадков 22%. Температура воздуха +12°...+16°C (ощущается как +14°C). Ветер юго-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст



Днем переменная облачность, вероятность осадков 65%. Температура воздуха +17°...+22°C (ощущается как +22°C). Ветер южный, 5 м/с. Влажность воздуха 73%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.



Вечером переменная облачность, вероятность осадков 60%. Температура воздуха +20°...+16°C (ощущается как +21°C). Ветер южный, 6 м/с. Влажность воздуха 63%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 5%. Весь день ожидаются лишь небольшие геомагнитные колебания. Метеозависимым людям можно не беспокоиться о негативном влиянии солнечной энергии на их самочувствие.



Народные приметы. В прежние времена заметили, что если 5 мая ночью случаются заморозки, то еще 40 дней по утрам будет достаточно холодно.



Если рано зацвела черемуха, то быть лету теплым. Однако скоро должно похолодать, наступят «черемуховые холода».



зацвела рябина, то тепло будет стойким.



Кукушка закуковала – морозы прекратятся.



Накануне Юрьева дня (6 мая) праздновался праздник «Ляля». Самая красивая девушка (Ляля) должна была бросать подругам венки. Кто поймает, прячет подарок до следующей весны.