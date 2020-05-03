03.05.2020 13:37

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 4 мая

На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Дождь, который будет идти почти весь день, к вечеру постепенно ослабнет.



// РЕДПОСТ

Утром пасмурно, вероятность осадков 37%. Температура воздуха +16°...+13°C (ощущается как +15°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 88%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 76%. Температура воздуха +18°...+23°C (ощущается как +20°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 72%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 59%. Температура воздуха +21°...+17°C (ощущается как +16°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Весь день будут происходить лишь незначительные геомагнитные колебания. Метеозависимым людям можно не беспокоиться о негативном влиянии Солнца на их самочувствие.



Народные приметы. Если мелкий дождь начинает идти медленно – будет ненастье.



Если в этот день идёт дождь с грозой и сильно гремит гром, значит ожидается хороший урожай хлеба.



В это время надо следить за черемухой: если она рано зацвела - будет теплое лето. Чем раньше она начинает цвести, тем жарче будет лето. Если цветов на черемухе много – лето будет дождливым.



Если пчелы над яблоней гудят, то зимой рано спать захотят, то есть, октябрь уже будет холодный и морозный.





