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30.04.2020  13:24   

Погода на майские праздники: что ожидает харьковчан в выходные

В целом, майские праздники будут теплыми и солнечными. Не исключены кратковременные дожди.


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В пятницу, 1 мая, утро и вечер в Харькове будут обласнями, а днем ожидается прояснение. Без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8°...+10°С; днем +23°...+25°С (температура комфорта +23°С).

В субботу, 2 мая, до конца дня небо будет оставаться преимущественно ясным. Ночью местами небольшой кратковременный дождь. Днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8°...+13°С; днем +24°...+29°С (температура комфорта +24°С).

В воскресенье, 3 мая, ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8°...+13°С; днем +24°...+29°С (температура комфорта +25°С).

Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитосфера находится в спокойном, стабильном состоянии. Метеозависимым людям можно не беспокоиться.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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