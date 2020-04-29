29.04.2020 12:57

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 30 апреля

В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.



// РЕДПОСТ

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +8°...+14°C (ощущается как +9°C). Ветер южный, 5 м/с. Влажность воздуха 65%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст



Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +19°...+21°C (ощущается как +20°C). Ветер южный, 6 м/с. Влажность воздуха 52%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +21°...+16°C (ощущается как +20°C). Ветер южный, 5 м/с. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитосфера останется в спокойном состоянии. Периодические слабые возмущения геомагнитного поля не спровоцируют магнитные бури.



Народные приметы. К этому времени уже и берёза и ольха распускаются. Если береза перед ольхой лист распустила, то ждали сухого лета, а если ольха перед берёзой, то пророчили мокрое лето.



С 30 апреля по 5 мая можно услышать первое кукование кукушки.



30 апреля считался сильным магическим днем. Он хорошо подходил для заклинаний и колдовства. По народному поверью, в этот день открыты «ворота» в потусторонний мир, а ночью ведьмы слетаются на шабаш. Вечером не рекомендовалось печь хлеб.