Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 30 апреля

В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +8°...+14°C (ощущается как +9°C). Ветер южный, 5 м/с. Влажность воздуха 65%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст
Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +19°...+21°C (ощущается как +20°C). Ветер южный, 6 м/с. Влажность воздуха 52%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.
Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +21°...+16°C (ощущается как +20°C). Ветер южный, 5 м/с. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитосфера останется в спокойном состоянии. Периодические слабые возмущения геомагнитного поля не спровоцируют магнитные бури.
Народные приметы. К этому времени уже и берёза и ольха распускаются. Если береза перед ольхой лист распустила, то ждали сухого лета, а если ольха перед берёзой, то пророчили мокрое лето.
С 30 апреля по 5 мая можно услышать первое кукование кукушки.
30 апреля считался сильным магическим днем. Он хорошо подходил для заклинаний и колдовства. По народному поверью, в этот день открыты «ворота» в потусторонний мир, а ночью ведьмы слетаются на шабаш. Вечером не рекомендовалось печь хлеб.
День предоставляет вам все шансы для того, чтобы добиться желаемого. Пора осуществить то, что вы уже давно запланировали, но на что не решались.
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
29 (16) апреля 1898 года в Харькове был проведен первый праздник древонасаждения.
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