28.04.2020 14:58

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 29 апреля

На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без осадков.



// РЕДПОСТ

Утром переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +8°...+13°C (ощущается как +9°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 65%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст



Днем переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +19°...+20°C (ощущается как +18°C). Ветер юго-западный, 8 м/с. Влажность воздуха 52%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Вечером переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +19°...+16°C (ощущается как +17°C). Ветер юго-западный, 7 м/с. Влажность воздуха 46%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 5%. Весь день ожидаются небольшие геомагнитные колебания. Метеозависимым людям следует быть внимательными к собственному самочувствию,



Народные приметы. Если в этот день слышен гулкий гром – хлеба будут мощными и ядреными.



Если развелось много хрущей (майских жуков), то жди засуху.