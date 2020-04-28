Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 29 апреля

На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без осадков.
Утром переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +8°...+13°C (ощущается как +9°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 65%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст
Днем переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +19°...+20°C (ощущается как +18°C). Ветер юго-западный, 8 м/с. Влажность воздуха 52%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Вечером переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +19°...+16°C (ощущается как +17°C). Ветер юго-западный, 7 м/с. Влажность воздуха 46%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 5%. Весь день ожидаются небольшие геомагнитные колебания. Метеозависимым людям следует быть внимательными к собственному самочувствию,
Народные приметы. Если в этот день слышен гулкий гром – хлеба будут мощными и ядреными.
Если развелось много хрущей (майских жуков), то жди засуху.
День крайностей – он может оказаться как сверхпродуктивным, так и не слишком. Все будет зависеть от того, сумеете ли вы выйти из состояния дремотного покоя.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без осадков.
Международная организация труда объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда, или Всемирным днем безопасности и здоровья на рабочем месте.
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