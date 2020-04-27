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27.04.2020  16:28   

Ночью – заморозки: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 28 апреля

В Харькове облачная погода продержится весь день. Без существенных осадков. Ночью на поверхности почвы заморозки 0°...-5°С.


Фото: Василий Голосный

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +5°...+9°C (ощущается как +7°C). Ветер западный, 4 м/с. Влажность воздуха 83%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст

Днем переменная облачность, вероятность осадков 1%. Температура воздуха +13°...+15°C (ощущается как +13°C). Ветер северо-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 60%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +13°...+10°C (ощущается как +9°C). Ветер северо-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 49%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 5%. Весь день будут происходить лишь незначительные геомагнитные колебания. Метеозависимым людям можно не беспокоиться о негативном влиянии Солнца на их самочувствие.

Народные приметы. Заря алая – быть дождю и ветру.

Если днем небо ясное, а к ночи набежали облака, то погода испортится и будут осадки.

Если в этот день видны разветвленные по окружности облака – следующие дни будут ясными и сухими.

Луна или солнце при восходе и заходе как бы искажаются – скоро будет тепло.

Если к ночи заметно похолодало – к ясным дням.

По оврагам снова замерзла земля – урожай будет не слишком богатым.

Грачи играют, значит, в ближайшие дни будет солнечно и тепло.

Если пчелы заканчивают работу поздно, значит, скоро наступит ненастье, а если рано, то дни будут погожими.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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