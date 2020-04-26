Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 27 апреля

Весь день в Харькове будет облачным. Ночью возможен дождь, который к утру должен закончиться. Весь оставшийся день пройдет без осадков.
Утром пасмурно, вероятность осадков 38%. Температура воздуха +6°...+5°C (ощущается как +2°C). Ветер северо-западный, 8 м/с. Влажность воздуха 79%. Атмосферное давление 741 мм рт.ст
Днем пасмурно, вероятность осадков 14%. Температура воздуха +8°...+11°C (ощущается как +10°C). Ветер северо-западный, 8 м/с. Влажность воздуха 61%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.
Вечером переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +10°...+9°C (ощущается как +10°C). Ветер северо-западный, 7 м/с. Влажность воздуха 47%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. Весь день будут происходить лишь незначительные геомагнитные колебания. Метеозависимым людям можно не беспокоиться о негативном влиянии Солнца на их самочувствие.
Народные приметы. Наши предки заметили, что если тепло 27 апреля - в первых числах мая надолго похолодает.
С этого времени начинаются грозы.
Сегодня есть риск попасть под чужое влияние, так что старайтесь избегать общения с малознакомыми людьми или же теми, кто вам неприятен, иначе есть риск совершить немало ошибок.
Синоптики обещают повышение температуры воздуха, но ветер вместе с теплом из Атлантики принесет дожди.
Изначально этот день назывался «Международный день солидарности молодёжи в борьбе против колониализма, за мирное сосуществование».
влажность:
давление:
ветер: