Главная В этот день Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 27 апреля
26.04.2020  15:15   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 27 апреля

Весь день в Харькове будет облачным. Ночью возможен дождь, который к утру должен закончиться. Весь оставшийся день пройдет без осадков.


// РЕДПОСТ

Утром пасмурно, вероятность осадков 38%. Температура воздуха +6°...+5°C (ощущается как +2°C). Ветер северо-западный, 8 м/с. Влажность воздуха 79%. Атмосферное давление 741 мм рт.ст

Днем пасмурно, вероятность осадков 14%. Температура воздуха +8°...+11°C (ощущается как +10°C). Ветер северо-западный, 8 м/с. Влажность воздуха 61%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.

Вечером переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +10°...+9°C (ощущается как +10°C). Ветер северо-западный, 7 м/с. Влажность воздуха 47%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Весь день будут происходить лишь незначительные геомагнитные колебания. Метеозависимым людям можно не беспокоиться о негативном влиянии Солнца на их самочувствие.

Народные приметы. Наши предки заметили, что если тепло 27 апреля - в первых числах мая надолго похолодает.

С этого времени начинаются грозы.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
24.04 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные 24.04 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 24 апреля 23.04 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 23 апреля
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 