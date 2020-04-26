26.04.2020 15:15

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 27 апреля

Весь день в Харькове будет облачным. Ночью возможен дождь, который к утру должен закончиться. Весь оставшийся день пройдет без осадков.



// РЕДПОСТ

Утром пасмурно, вероятность осадков 38%. Температура воздуха +6°...+5°C (ощущается как +2°C). Ветер северо-западный, 8 м/с. Влажность воздуха 79%. Атмосферное давление 741 мм рт.ст



Днем пасмурно, вероятность осадков 14%. Температура воздуха +8°...+11°C (ощущается как +10°C). Ветер северо-западный, 8 м/с. Влажность воздуха 61%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.



Вечером переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +10°...+9°C (ощущается как +10°C). Ветер северо-западный, 7 м/с. Влажность воздуха 47%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Весь день будут происходить лишь незначительные геомагнитные колебания. Метеозависимым людям можно не беспокоиться о негативном влиянии Солнца на их самочувствие.



Народные приметы. Наши предки заметили, что если тепло 27 апреля - в первых числах мая надолго похолодает.



С этого времени начинаются грозы.