24.04.2020 15:11

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные

Синоптики обещают повышение температуры воздуха, но ветер вместе с теплом из Атлантики принесет дожди.



// РЕДПОСТ

В субботу, 25 апреля, будет облачно. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6°...+8°С; днем +19°...+21°С (температура комфорта +20°С).



В воскресенье, 26 апреля, на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Во второй половине дня ожидается дождь, который будет идти до самого вечера. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4°...+9°С; днем +12°...+17°С (температура комфорта +20°С).



Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитосфера находится в спокойном, стабильном состоянии. Метеозависимым людям можно не беспокоиться.