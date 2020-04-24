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24.04.2020  15:11   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные

Синоптики обещают повышение температуры воздуха, но ветер вместе с теплом из Атлантики принесет дожди.


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В субботу, 25 апреля, будет облачно. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6°...+8°С; днем +19°...+21°С (температура комфорта +20°С).

В воскресенье, 26 апреля, на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Во второй половине дня ожидается дождь, который будет идти до самого вечера. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4°...+9°С; днем +12°...+17°С (температура комфорта +20°С).

Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитосфера находится в спокойном, стабильном состоянии. Метеозависимым людям можно не беспокоиться.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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