23.04.2020 16:03

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 24 апреля

Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков.



// РЕДПОСТ

Утром малооблачно, вероятность осадков 8%. Температура воздуха +5°...+11°C (ощущается как +7°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 54%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст



Днем переменная облачность, вероятность осадков 21%. Температура воздуха +16°...+17°C (ощущается как +16°C). Ветер западный, 7 м/с. Влажность воздуха 53%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 1%. Температура воздуха +17°...+12°C (ощущается как +16°C). Ветер западный, 7 м/с. Влажность воздуха 47%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Показатели солнечной активности начнут снижаться, что благоприятно отразится на космической погоде. Магнитосфера будет находиться в спокойном, стабильном состоянии.



Народные приметы. На рассвете небо красное – вся весна будет ненастной.



Если утром мороз, а днём пошёл снег, то ещё целый месяц будет холодно. Пошел дождь, значит, уродятся грибы.



Если верба распушилась, значит, зима ушла и больше не вернется.