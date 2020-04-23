Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 24 апреля

Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков.
Утром малооблачно, вероятность осадков 8%. Температура воздуха +5°...+11°C (ощущается как +7°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 54%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст
Днем переменная облачность, вероятность осадков 21%. Температура воздуха +16°...+17°C (ощущается как +16°C). Ветер западный, 7 м/с. Влажность воздуха 53%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.
Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 1%. Температура воздуха +17°...+12°C (ощущается как +16°C). Ветер западный, 7 м/с. Влажность воздуха 47%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. Показатели солнечной активности начнут снижаться, что благоприятно отразится на космической погоде. Магнитосфера будет находиться в спокойном, стабильном состоянии.
Народные приметы. На рассвете небо красное – вся весна будет ненастной.
Если утром мороз, а днём пошёл снег, то ещё целый месяц будет холодно. Пошел дождь, значит, уродятся грибы.
Если верба распушилась, значит, зима ушла и больше не вернется.
Если вы хотите с кем-то договориться, найти общее решение проблемы или устраивающий всех компромисс, стоит сделать это именно сегодня.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков.
В Украине отмечают День лекарей человеческих душ, а в мире – день книг, английского и испанского языка.
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