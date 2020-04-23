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23.04.2020  16:03   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 24 апреля

Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков.


// РЕДПОСТ

Утром малооблачно, вероятность осадков 8%. Температура воздуха +5°...+11°C (ощущается как +7°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 54%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст
 
Днем переменная облачность, вероятность осадков 21%. Температура воздуха +16°...+17°C (ощущается как +16°C). Ветер западный, 7 м/с. Влажность воздуха 53%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.
 
Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 1%. Температура воздуха +17°...+12°C (ощущается как +16°C). Ветер западный, 7 м/с. Влажность воздуха 47%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.
 
Вероятность магнитных бурь: 1%. Показатели солнечной активности начнут снижаться, что благоприятно отразится на космической погоде. Магнитосфера будет находиться в спокойном, стабильном состоянии.
 
Народные приметы. На рассвете небо красное – вся весна будет ненастной.

Если утром мороз, а днём пошёл снег, то ещё целый месяц будет холодно. Пошел дождь, значит, уродятся грибы.

Если верба распушилась, значит, зима ушла и больше не вернется.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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